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Yemen'de hükümet güçleri Taiz'de önemli mevzilerde kontrolü sağladı

Yemen'de hükümet güçlerinin ülkenin güneyindeki Taiz kentinde önemli mevzilerde kontrolü sağladığı açıklandı.

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Yemende hükümet güçleri Taizde önemli mevzilerde kontrolü sağladı

Ordu güçlerinden Beşinci Destek Tugayı Sözcüsü Halid el-Huceyli, birliklerinin,Taiz'in güneyinde Husi militanlarla çıkan şiddetli çatışmaların ardından stratejik öneme sahip Lahmar Dağı ile yakın tepelerde kontrolü sağladığını söyledi.

Husilerden onlarca kişinin öldüğünü ifade eden Huceyli, Lahmar Dağı'nın Taiz'in en büyük ikinci ilçesi Rahide'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor.

Kaynak: AA

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