Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere ırkçı saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 5 aracın tekerleklerini patlattı.

Aracı zarar gören Filistinlilerden İbrahim Salah, 3 Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde Kalkiliya'nın doğusundaki Ferata köyüne girerek, 5 aracın tekerleklerini patlattığını, duvarlara ve araçların üzerine ırkçı ifadeler yazdığını söyledi.

Olayın faillerinin köyün yakınındaki Yahudi yerleşim biriminden geldiğini güvenlik kameralarından tespit ettiğini aktaran Salah, diğer 4 aracın, oğlu ve yeğenlerine ait olduğunu belirtti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA