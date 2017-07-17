Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi ile Aksa'ya girdi

İsrail işgali altındaki Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin, 3 gün ibadete kapalı tutulduktan sonra dün açılan Aksa'ya, İsrail polisi eşliğinde girdiği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi basın sorumlusu Firas ed-Dibs, yaptığı açıklamada, Aksa'nın yaklaşık 3 gün kapalı tutulduktan sonra dün kademeli olarak ibadete açıldığına işaret ederek, İsrail polisi korumasındaki bir grup Yahudi yerleşimcinin, batı duvarında yer alan El-Mağaribe kapısından Aksa'ya girdiğini söyledi.

Dibs ayrıca Aksa'yı korumakla görevli muhafızların da arasında olduğu Kudüs İslami Vakıflar Dairesi görevlilerinin, Mescid-i Aksa'nın iki kapısına yerleştirilen metal arama dedektörlerinden geçerek mescide girmeye karşı çıktığını aktardı.

İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Haremi Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, gün boyunca vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü'nün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.