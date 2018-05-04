Volkswagen'in eski CEO'suna ABD'de dava açıldı

Michigan eyaleti Doğu Bölgesi Mahkemesi, Winterkorn'a, "ABD'yi dolandırmak için diğer Volkswagen çalışanlarıyla komplo kurmak", "Volkswagen'in ABD'deki tüketicilerini dolandırmak", "ABD'nin 'Temiz Hava Yasasını' çiğnemek" ve "para transferi dolandırıcılığı" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Eğer ABD'yi dolandırmaya çalışırsanız, ağır bir bedel ödersiniz. Volkswagen'in entrikası şirketin en üst seviyesine kadar uzanıyor" dedi.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2015’te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Volkswagen , ABD'deki yaklaşık 600 bin dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmişti. Winterkorn istifa ederken şirketin 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

Şirket, ABD'deki otoritelere 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 2017 yılında imzalamıştı.

Kaynak: AA