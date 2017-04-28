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Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası

Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan 8 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

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Vietnamda uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası

Vietnam'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan 8 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Resmi yayın organı Halk Polisi gazetesinde yer alan habere göre, Hanoi Halk Mahkemesi, 11 kişilik bir şebekenin üyelerini, 2004-2015 yılları arasında Çin'e 303 kilogram eroin kaçırmak suçundan mahkum etti. Şebekenin 8 üyesi idam cezasına, 3'ü de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çetenin lideri olduğu iddia edilen Dang Minh Chau'nun üç yaşından küçük bir çocuğu olduğu için cezasının müebbete çevrildiği belirtildi.

Vietnam dünyanın en sert uyuşturucuyla mücadele yasalarına sahip ülkelerinden biri. Ülkede 100 gramdan çok eroin veya 20 kilogramdan fazla afyon bulunduranlar ya da satanlar idam ile cezalandırılabiliyor.

Etiketler: Vietnam, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçılığı, idam cezası
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