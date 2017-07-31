Venezuela'da seçim günü de kan döküldü

Venezuela’da muhalifler 4 aydır sokakta.

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da halk yeni anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis üyelerinin belirlenmesi için sandığa gitti.

Muhalefetin boykot ettiği seçim Nisan ayından bu yana süren hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yapıldı.

Seçim günü son 4 ayın en kanlı günlerinden biri oldu. 10 kişi yaşamını yitirdi.

Muhalefet ise can kaybının daha fazla olduğunu öne sürüyor. Son ölümler ile eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 120’yi geçti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro seçim sonrası Başkent Caracas'ta zaferini ilan etti.

Venezuela Seçim Komisyonu, katılım oranının yüzde 41 buçuk olduğunu açıkladı. Muhaliflerden ise “Hileli seçimi tanımıyoruz” açıklaması geldi.

Muhalefet, katılımın açıklanandan düşük olduğunu ve kamu görevlilerinin zorla sandığa götürüldüğünü öne sürdü.

Muhalefet lideri Henrique Capriles, ölümleri "katliam" olarak niteledi. Protestoların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

ABD'den tepki

Washington’dan da tepki gecikmedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley seçimin "sahte ve diktatörlüğe doğru bir adım" olduğunu savundu.

Kurucu Meclis'te Maduro yanlılarının çoğunluğu oluşturması bekleniyor.