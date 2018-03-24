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Vahşice katledilen 110 ÖSO askerinin gömüldüğü yer bulundu

Afrin'e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/PKK'nın kurşuna dizdiği 110 Özgür Suriye Ordusu askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

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Vahşice katledilen 110 ÖSO askerinin gömüldüğü yer bulundu

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın insanlık dışı eylemleri tek tek ortaya çıkıyor.

Cesetleri Afrin sokaklarında gezdirdiler

Bundan iki yıl önce, teröristler Afrin'e bağlı Ayn Dakna köyünde 110 Özgür Suriye Ordusu askerini kurşuna dizdi.

Teröristler, ardından cesetleri tıra yükleyip Afrin ilçe merkezinde dakikalarca gezdirdi. Ardından bilinmeyen bir yere toplu olarak gömdü. Yakınları aylarca, askerlerin cenazelerini aradı.

Harekat sayesinde ortaya çıktı 

Zeytin Dalı Harekatı sayesinde, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından, bu katliamla ilgili bir ihbar geldi.

İhbarı yapan toplu mezar yakınlarındaki köylülerdi. İş makineleri YPG/PKK'nın toplu mezara dönüştürdüğü araziyi kazdı.

2 yıl sonra, katledilen 110 kişinin Afrin'de toplu olarak gömüldüğü yer bulundu. Toplu mezarı ilk kez TRT Haber ekibi görüntüledi. Oraya gömülenlerin yakınları gözyaşları döktü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, OSÖ, afrin
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