Ünlü kahve zinciri, ırkçı tavrı nedeniyle özür diledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahilere yönelik ayrımcılık, bu kez dünyaca ünlü bir kahve zinciri olan Starbucks'ta yaşandı.

İki siyahi genç, arkadaşları gelene kadar sipariş vermek istemeyince "mülke izinsiz giriş" gerekçesiyle apar topar gözaltına alındı.

Kahve Zinciri Starbucks'ın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Kevin Johnson, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki Starbucks şubesinde yaşanan ve marka için ırkçı profil çizen olay nedeniyle özür diledi.

Durumun düzeltilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına söz veren Johnson, bir başka müşterinin telefonuna kaydettiği ve sosyal medyada hızla yayılan olay hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

Videoyu izleyen Johnson, "Müşterilerin çektiği bu videoyu izlemek çok zor. Buradaki eylemler Starbucks'ın misyonu ve değerlerinin temsilcisi olamaz" dedi.

Ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendiren bu olay üzerine, birçok kişi kahve zincirini protesto etti. Protestocular siyahilere yönelik ayrımcılığa karşı durdu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta, Starbucks'ta sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen 2 siyahi müşterinin yanına gelen şube müdürü, "Ya sipariş verin ya da gidin" diyerek, kafeden çıkmalarını istemişti.

Müşterilerin dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

Bu anları kameraya kaydeden diğer bir müşterinin videosu, kısa sürede yayılmış ve kahve zinciri tepki toplamıştı. İki adam daha sonra, Starbucks'ın dava açmaması üzerine serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Reuters