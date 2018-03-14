Ünlü Fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti

Yaşamını evrenin gizemini çözmeye adayan ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, hayatını kaybetti. 76 yaşındaki ünlü Fizikçi'nin vefat haberi, çocukları tarafından duyuruldu.

"Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi"

Ünlü fizikçi, aynı zamanda Albert Einsten'ın doğum günü olan ve 03.14 şeklinde yazılması nedeniyle Dünya Pi Günü kabul edilen 14 Mart günü yaşama veda etti.

Hawking geçen yıl İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda 75 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmediğini, birikimini halen yansıtabildiği için kendisini şanslı hissettiğini dile getirmişti.

21 yaşındayken motor-nöron hastalığı teşhisi konulduğunu ve iki ya da üç yıl içinde hayatını kaybedeceğinin söylendiğini belirten Hawking, bundan 54 yıl sonra daha güçsüz ve tekerlekli sandalyede olsa da hala çalıştığını ve bilimsel makaleler ortaya koyduğunu anlatmıştı.

Çalışmalarını ailesi ve arkadaşlarından yardımlar alarak birçok zorlukla yaptığına değinen Hawking, hayalinin motor-nöron hastalığını tamamen iyileştirecek bir tedavi veya en azından bir gelişme yaşanması olduğunu ifade etmişti.

Son olarak geçen yıl yaz mevsiminde Norveç’teki bir festivalde konuşan bilim adamı, “İnsanlığın Dünya'yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum.” demişti.

Stephen Hawking kimdir?

İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Prof. Dr. Stephen Hawking, 8 Ocak 1942 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde doğdu.

Hawking sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'nın yaklaşık 20 mil kuzeyinde bulunan St. Albans'a taşındı. On bir yaşındayken St. Albans Okulu'na ve ardından Oxford Üniversitesi Koleji'ne gitti.

Babasının tıpla ilgilenmesini istemesine karşın matematiğe ilgi duyan Hawking, okulun matematik bölümü mevcut olmadığı için fizik öğrenimi görmeye başladı.

Oxford'dan Cambridge'e

Üç yıl sonra doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyasıyla ödüllendirilen Hawking, daha sonra kozmoloji (evrenbilim) üzerine çalışmak için Cambridge'e gitti.

O yıllarda Oxford'da evren bilimi üzerine çalışma olmadığı için doktorasını aldıktan sonra ilk önce araştırma asistanı, daha sonra Gonville and Caius College'de profesör asistanı oldu. 1973'de Gökbilim Enstitüsü'nden ayrıldıktan sonra Hawking, Uygulamalı Matematik ve Kuramsal Fizik Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Newton'dan sonra Lucasian Profesörlüğü

Evrenin temel prensipleri üzerine çalışan Hawking, 1979'dan sonra Matematik Bölümü'nde Lucasian Matematik Profesörü oldu. Cambridge Üniversitesi'ndeki bu profesörlük aynı zamanda 1666 yılında Newton'un da çalıştığı bir profesörlük birimidir.

Hawking, dünya çapında on milyondan fazla satılan "Zamanın Kısa Tarihi" adlı kitapla şöhreti yakaladı. Aynı kitabın devamı sayılabilecek "Zamanın Daha Kısa Tarihi" adlı kitabıyla teorilerini geliştirmeye ve pekiştirmeye devam etti.

Son kitabı "Ceviz Kabuğundaki Evren"de ise, kuantum teorisinden zaman yolculuğuna kadar evrenin birçok merak uyandıran konuya eğildi.

Ünlü İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı geniş kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu.

Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından biriyle komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürüyordu.

Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dile çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor.

Açıklamaları ve öngörüleriyle günümüzün en popüler bilim insanı olarak kabul edilen Hawking'in hayatı 2015'te gösterime giren "Her Şeyin Teorisi" adlı filme de konu olmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters