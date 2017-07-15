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UNICEF, Yemen'e "aşı" yüklü yardım uçağı gönderdi

UNICEF, Yemenli çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunması için yardım amaçlı gönderilen aşıların başkent Sana'ya ulaştığını duyurdu.

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UNICEF, Yemene &quot;aşı&quot; yüklü yardım uçağı gönderdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemenli çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunması için yardım amaçlı gönderilen aşıların başkent Sana'ya ulaştığını duyurdu.

Yemen'deki UNICEF sözcüsü Muhammed el-Esadi, ülkede özellikle bir yaş altındaki çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunması için uçakla gönderilen aşıların Sana'ya ulaştığını söyledi.

Esadi, bu kapsamda gönderilen 327 bin 690 doz difteri, tetanoz, boğmaca, grip ve hepatit B, 92 bin doz rota virüs, 545 bin 600 doz kızamık ve kızamıkçık, 3 milyon 294 bin doz çocuk felci aşısının Sana'daki sağlık ofisine teslim edileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 732 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle sağlık alanında ciddi sıkıntı çeken Yemenliler, son dönemde kolera salgınıyla da mücadele ediyor.

Etiketler: unicef, Yemen, sana, bulaşıcı hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü
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