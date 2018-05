UNICEF: Kongo'da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kongo temsilcisi Gianfranco Rotigliano, Kongo'daki çocukların durumu ile ilgili hazırladıkları raporu bugün açıkladı.

Raporda Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine, özellikle 400 bin çocuğun durumunun da daha kötü olduğuna ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekildi.

5 yaşın altındaki çocukların yarısının yetersiz beslenmeye karşı karşıya kaldığını belirten Rotigliano, "UNICEF sorunu çözebilir ama daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var" dedi.

Over 400,000 children in Kasai, DR Congo, are suffering from severe acute malnutrition and are in urgent need of assistance → https://t.co/zOlzallcah#ChildrenUnderAttack pic.twitter.com/TXgi0QJAxQ