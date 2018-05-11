UNICEF: Kongo'da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kongo temsilcisi Gianfranco Rotigliano, Kongo'daki çocukların durumu ile ilgili hazırladıkları raporu bugün açıkladı.

Raporda Kongo'nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuğun yetersiz beslendiğine, özellikle 400 bin çocuğun durumunun da daha kötü olduğuna ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekildi.

5 yaşın altındaki çocukların yarısının yetersiz beslenmeye karşı karşıya kaldığını belirten Rotigliano, "UNICEF sorunu çözebilir ama daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var" dedi.

Over 400,000 children in Kasai, DR Congo, are suffering from severe acute malnutrition and are in urgent need of assistance → https://t.co/zOlzallcah#ChildrenUnderAttack pic.twitter.com/TXgi0QJAxQ — UNICEF (@UNICEF) 10 Mayıs 2018

Raporda yer alan diğer bilgilerden bazıları şunlar:

Kasai’de her 10 çocuktan biri ileri derecede akut beslenme yetersizliğine maruz kalmaktadır.

Çatışmalar sırasında 200’den fazla sağlık merkezi yağmalanmış, yakılmış ya da tahrip edilmiştir.

400’den fazla okul saldırıya uğramış ya da askeri amaçlar için kullanılmış, buna ek olarak 100 okul da tahrip edilmiştir.

440 bin çocuk 2017 ders yılını tamamlayamamıştır.

Binlerce çocuk silahlı gruplara dahil edilmiştir.

Çocuklara yönelik aşılama programlarının yaşanan şiddet olayları yüzünden aksadığı bölge bugün kolera ve kızamık salgınlarına son derece elverişli durumdadır.

400 okul saldırıya uğradı

UNICEF raporuna göre 2016 yılından bu yana Kasai bölgesinde 400'den fazla okul saldırıya uğradı ya da askeri amaçlar için kullanıldı. Bölgede 100 okul ve 200 sağlık merkezi yıkıldı ya da yağmalandı. Binlerce çocuk silahlı gruplarca zorla asker yapıldı. Kasai'deki silahlı grupların yüzde 60‘ı 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor.

UNICEF temsilcisi Rotigliano, çatışmaların azalmasıyla insanların bir kısmının köylerine döndüğünü ve bu insanların hem gıda, hem de ilaca ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kongo'ya yardımlar yetersiz

UNICEF, Kongo'nun dünya genelinde en kötü insani krizlerden birini yaşamasına rağmen diğer bölgelerden daha az yardım aldığını belirtti. BM verilerine göre 700 bin Kongolu çatışmalardan kaçarken komşu ülkelerden 500 bin sığınmacı ise Kongo'da bulunuyor.

Kongo'da uzun yıllardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Devlet Başkanı Joseph Kabila iki dönem başkanlık yapmasının ardından anayasa uyarınca görevi bırakmak zorunda olmasına rağmen 2016 aralık ayından bu yana iktidarı bırakmayı reddediyor ve yeniden seçimlere gidilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: TRT Haber