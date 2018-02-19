Uluslararası yardım kuruluşları cinsel taciz skandalıyla sarsılıyor

Haiti’deki depremin ardından ortaya çıkarılan, kadınlara ve çocuklara cinsel taciz skandalının boyutu büyüyor. Olay üzerinden bir hafta geçmeden ikinci taciz skandalı ortaya çıkarıldı.

Cinsel istismar skandalıyla çalkalanan Oxfam’a destek azalıyor

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın ardından skandalın adresi bu kez de ABD.

İngiliz basını, World Vision görevlilerinin, Haiti’deki depremin ardından afetzedeleri istismar ettiklerini yazdı.

Yardım kuruluşu ise istismarı doğrularken, "Yapanlar bizim çalışanlarımız değil, oradaki gönüllüler" notunu düştü.

Kuruluşun yardım elçilerinden biri de Amerikalı oyuncu, İngiltere Prensi Harry’nin nişanlısı Meghan Markle.

Oxfam çalışanlarının 2010’daki depremin ardından Haiti’de kadın ve çocuklara gıda karşılığında cinsel tacizde bulundukları ortaya çıkmıştı.

Yoğun baskı gören Oxfam, örtbas ettiği istismarla ilgili iç soruşturma raporunu sansürleyerek yayınladı.

Buna göre kimlikleri saklanan çalışanlar tanıkları tehdit etmiş.

O dönemde örgütün Haiti sorumlusu Van Hauwermeiren da cinsel istismarda bulunduğunu doğrulamış.

Bu kişi daha sonra başka bir yardım kuruluşuna geçip başka bir ülke sorumlusu olmuş.

Ardı ardına patlayan skandallar, yardım kuruluşlarının güvenilirliğini sarsıyor. Bu kuruluşlar arasında çocuklara yardım örgütü “SaveTheChildren”, Sınır Tanımayan Doktorlar ve CARE International’ın da adı geçiyor.

Kaynak: TRT Haber