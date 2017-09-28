Uluslararası 18 yardım kuruluşundan 'Arakan' çağrısı

Uluslararası 18 yardım kuruluşu, ordu ve fanatik Budistlerin saldırıları nedeniyle insani dram yaşanan Arakan eyaletine erişime izin verilmesi için Myanmar hükümetine çağrıda bulundu.

Aralarında Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) ve uluslararası yoksullukla mücadele örgütü Oxfam'ın da bulunduğu 18 insani yardım kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, 25 Ağustos'ta ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarının başlamasından bu yana Arakan'daki sivillere neredeyse hiç insani yardım ulaşmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "İnsani yardım kuruluşları, zaten kriz başlamadan önce de güvensiz gıda, yetersiz beslenme ve tedaviye erişememe gibi sorunları olan çocuklar, hamileler, emziren anneler, yaşlılar ve engelliler gibi oldukça savunmasız bireyler başta olmak üzere Arakan'da son zamanlarda yaşananlardan etkilenen insanlar hakkında çok endişe duymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kuruluşların Arakan'daki ihtiyaç sahibi tüm topluluklara tarafsız yardım sağlamaya ve faaliyetlerini sürdürmeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "Myanmar hükümeti ve yetkililerini, Arakan'daki ihtiyaç sahiplerinin hayati önem taşıyan insani yardıma tam, özgür ve engelsiz erişimlerini sağlamaya davet ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Myanmar hükümetinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi destekli Myanmar Kızılhaçı aracılığıyla Arakan'a yardımların ulaştırılmasına izin verdiğine değinilerek, "Bunun, bölgede büyük ölçüdeki insani yardım ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmasından korkuyoruz." vurgusu yapıldı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 80'i çevre ülkelere sığındı.

Halihazırda Myanmar'da kalan 300 bin civarındaki Arakanlı Müslüman'ın on binlercesi de Bangladeş'e kaçmaya çalışıyor.