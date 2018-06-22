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Uçaktan inmeyi reddeden yolculara pilottan soğuk duş

Hindistan'da iç hat seferi yapacak bir uçağın uzun süreli rötar yapmasına sinirlenen yolcular uçaktan inmeyi reddetti. Pilot ise yolcuları indirmek için farklı bir yola başvurdu.

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Hindistan'da Kalküta'tan Bagdogra'ya gidecek olan Air Asia Havayolu uçağı yolcuları içeriye aldıktan sonra 4,5 saatlik bir rötar olduğunu söyledi. Sinirlenen yolcular, kabin ekibinin tüm ısrarlarına rağmen uçaktan inmeyi reddetti. 

Yolcularla baş edemeyeceğini anlayan kabin ekibi, durumu pilota bildirince olanlar oldu. Klimayı sonuna kadar açan pilot, üzerlerine soğuk hava püskürterek yolcuları uçağı terketmeye zorladı. Olay sırasında  bazı yolcuların bayıldığı bazı yolcuların ise kustuğu iddia edildi.

Havayolu şirketi ise pilotun davranışına destek vererek, yolcuların üzerine soğuk hava üflemesinin bir tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uçak, pilot, havalandırma, Air Asia Havayolu
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