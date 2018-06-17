Türk okçuluğu Malezya'da müfredata giriyor

5 kıtada, 44 ülkede 54 kültür merkezi ve toplamda 154 irtibat noktasıyla Türkiye'nin birikimini ve değerlerini dünyaya sunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçular Vakfı'nın Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak amacıyla kasım ayında başlattığı Kemankeş Projesi meyvelerini veriyor.

Türk okçuluğu ile ilgili farklı ülkelerde yapılması planlanan eğitim, kültür ve sportif etkinliklerle ülkeler arasındaki dostluk ve kültür bağlarını da güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında ilk aşamada Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, KKTC, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün'deki Yunus Emre Enstitülerinde 550 kursiyere 36 saatlik temel eğitim verildi.

Bu kişiler arasından seçilen 40 sporcu İstanbul'da geleneksel Türk okçuluğu eğitimi aldı.

Yoğun ilgi gören etkinliklerin ardından Kazakistan Okçuluk Federasyonu, Roman Dernekleri Federasyonu, Sancak Boşnak Milli Konseyi gibi pek çok farklı kültür ve coğrafyadan kurum ve kuruluşlar, Türk okçuluğunu öğrenmek ve öğretmek için talepte bulundu. Derslerin verildiği ülkelerden Malezya da Türk okçuluğunu okul müfredatına sokmak için harekete geçti.

"Çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitü olarak Okçular Vakfı'nın mükemmel çalışma stilinin yanı sıra Türkiye'deki yaygın çalışmalarını dünyayla buluşturduklarını dile getirdi. Kursların ikinci etabının başlamak üzere olduğunu söyleyen Ateş, çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ve kurslara yüzlerce kişinin müracaat ettiğini anlattı. Ateş, şöyle devam etti:

"Bu ilişkilerin tetikleyici özellikleri de var. Mesela, Malezya'dan Türk okçuluğunu bir okulda müfredata alma teklifi var. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz ve orada Türk okçuluğu dersleri verilecek. Yani sporun bir bölümü de onunla oluşacak. Bu örnek gösteriyor ki Türkiye'de var olan bir şeyi taşıdığınızda ve belirli bir standart ile sunduğunuzda bunun devamı gelebiliyor."

Kaynak: AA