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Buradasınız : » » Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı

Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı

Türk Kızılayının, Yemen'in Sokotra adasındaki ihtiyaç sahibi ailelere 175 ton un dağıttığı bildirildi.

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Türk Kızılayından Yemene gıda yardımı

Yemen resmi haber ajansının (SABA) haberine göre, Türk Kızılayı tarafından gönderilen 175 ton un, Aden Körfezi'nin sonunda Yemen kıyılarına 500 kilometre mesafede yer alan 4 adacıktan oluşan Sokatra vilayetindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sokotra Valisi Ahmed Abdullah, yardımların dağıtılması sırasında yaptığı açıklamada, Yemen'e insani yardım çalışmalarından ve ihtiyaç sahiplerine verdiği destekten ötürü Türk Kızılayı'na teşekkür etti.

Türkiye, 2 yıldan fazla süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: türk kızılayı, Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı, insani yardım
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