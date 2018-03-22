Tunus'ta "Kültür Kenti" açıldı

Başkent Tunus'ta 25 yıl sonra yapımı tamamlanan Kültür Kenti projesinin açılış töreninde konuşan Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Tunus'un terörle mücadelesinde tek sermayesinin kültür olduğunu söyledi.

Kültür Kenti projesinin tamamlanmasını zor doğuma benzeten Sibsi, "Tunuslular buranın açılışını ve despotizmin sonunu görmek için çok bekledi. Özgürlük ve demokrasi şafağının doğuşu gibi bu projenin yapımı da uzun sürdü" dedi.

Tunus'un kültürel ve siyasi çoğulculuğu kabul eden bir anlayışla köklü bir demokrasi deneyimi yaşadığını aktaran Sibsi, Kültür Kenti projesinin kapılarını açmasının tesadüf olmadığına dikkati çekti.

Açılış programında Tunuslu ve yabancı 160 opera sanatçısı performans sergiledi.

25 yıl bekleyen proje

Yapımına ilk olarak 1992'de başlanan Kültür Kenti projesi başkent Tunus'un ortasında uzun yıllar tamamlanmayı bekledi. Tüm Orta Doğu'da Arap Baharı rüzgarını başlatan 2011 Devrimi sonrasında ise çalışmalar tamamen durmuştu.

Kültür Kenti içinde opera binası, çok sayıda sinema, tiyatro, toplantı salonlarının yanı sıra müze ve çeşitli kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan kompleks başkentin en merkezi noktasında yerini alıyor.

Kaynak: AA