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Buradasınız : » » TSK'nın eğittiği 150 Suriyeli polis daha göreve başladı

TSK'nın eğittiği 150 Suriyeli polis daha göreve başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından bölgedeki güvenlik artık tamamen Türkiye'nin eğittiği polislere emanet.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek özgürlüğüne kavuşturduğu bölgede, güvenlik artık tamamen Türkiye'nin eğittiği polislere emanet. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğittiği Suriye'nin Halep ilinde bulunan Çobanbey'de (el-Rai) görev yapacak 150 Suriyeli polis için yemin töreni düzenlendi. 

Harekat kapsamında ilçelerde merkezlerde görev yapan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) askerleri cephe hattına çekiliyor. 

Cerablus, Azez, El-Bab, Çobanbey, Mare gibi kritik yerlerde bulunan TSK'nın yetiştirdiği polisler stratejik, hassas noktalarda görev yapıyor.

Polisler 1 ay süreyle trafik, kaçakçılık, istihbarat, terör gibi hızlandırılmış eğitim aldılar.

TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekatın'ın ardından bugüne kadar 6 bin 200 Suriyeli polis eğitildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, suriyeli polisler, çobanbey
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