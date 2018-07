Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rahip Brunson çağrısı

İzmir'de FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson, bir kez daha hakim karşısındaydı.

Mahkeme, Rahip Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

Donald Trump, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson'ın serbest kalması için bir şeyler yapmasını istedi. Trump ayrıca, rahip Brunson'ın yanlış bir şey yapmadığını ve ailesinin ona ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him!