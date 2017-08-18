Trump'ın tweeti Amazon'a 6 milyar dolara mal oldu

2015 yılı sonlarında Trump ile Amazon'un CEO'su Jeff Bezos arasında başlayan tartışma, ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarıyla iyice kızıştı.

Amerika saatiyle 06:12’de bir tweet atan Trump, Amazon’un vergisini ödeyen esnafa büyük zararlar verdiğini, bunun da iş kayıplarına neden olduğunu yazdı.

Trump’ın tweeti Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve birkaç dakika içerisinde firmanın piyasa sermayesinde 6 milyar dolar civarında bir düşüş yaşandı.

Trump karşıtı haberler yapan Washington Post’u, firmanın CEO’su Jeff Bezos’un satın almasıyla Amazon ile Trump arasında 2015 yılı sonlarından itibaren bir çekişme başlamıştı.