Trump'ın özel temsilcisi McGurk, Rakka'yı ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk 17 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'tan, bir başka terör örgütü olan PYD'ye geçen Rakka'da temaslarda bulundu.

Amerikalı temsilci, Rakka'da terör örgütleri PYD ve DEAŞ arasındaki kirli ittifakın ortaya çıkmasının üzerinden sadece günler geçmişken bu ziyareti gerçekleştirdi. McGurk, çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşmaktan çekinmedi.

Temsilci, bölgedeki hafriyatın kaldırılması ve kentin yeniden inşasının ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince desteklendiğini belirtti.

Bölgedeki Amerikalı yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: TRT Haber