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Buradasınız : » » Trump’ın mülteci kabullerini durdurma kararı kısmen askıya alındı

Trump’ın mülteci kabullerini durdurma kararı kısmen askıya alındı

Washington Eyaleti Seattle Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Robart, ABD Başkanı Trump’ın 11 ülkeden gelen mülteci kabullerine yönelik aldığı durdurma kararını kısmen askıya aldı.

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Trumpın mülteci kabullerini durdurma kararı kısmen askıya alındı

ABD Başkanı Trump'ın 24 Ekim'de aldığı kararla, aralarında, Mısır, İran, Irak, Libya, Mali, Somali, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Yemen ve Kuzey Kore’nin bulunduğu 11 ülkeden gelen mültecilerin ABD’ye girişleri durduruldu.

Seattle Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı James Robart, ABD Başkanı Donald Trump’ın mültecilerin kabullerine yönelik aldığı bu durdurma kararını kısmen askıya aldı.

Robart, mültecilerin ABD’ye karşı iyi niyetleri söz konusu olduğu sürece, işlemlerinin askıya alınamayacağına ve söz konusu ülkelerden gelen mültecilerin güvenlik incelemeleri devam ederken başvuru ve kabullerinin işleme konulması gerektiğine hükmetti.

Mültecilerin aileleri de ülkeye gelebilecek

Robart ayrıca Trump yönetiminin durdurduğu mültecilerinin aile bireylerinin de mülteciler üzerinden ülkeye gelmesini sağlayan programın tekrar başlatılmasına hükmetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre söz konusu ülkelerden kabul edilen mülteciler, ABD’ye kabul edilen mültecilerin toplamının yüzde 40’ına tekabül ederken 2015 yılında aile bireyleri üzerinden ABD’ye kabul edilen mülteci sayısının ise yaklaşık 2 bin olduğu ifade ediliyor.

Davacı mülteciler ve mültecileri destekleyen sivil örgütler yönetimin mülteci programını askıya almasının ABD anayasasını ihlal ettiğini savunmuştu.

Trump’ın korkulu rüyası

Eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından atanmış olan Yargıç Robart, Trump’ın başkanlığının ilk haftasında imzaladığı ve çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına ABD seyahat yasağı getiren kararnamesini askıya alan ilk yargıçtı.

Robart daha sonra Trump yönetiminin kararnamede yaptığı değişikliklere rağmen Trump’ın seyahat ve vize engeli uygulayan kararnamelerini iki kez daha reddetti.

Trump, Twitter hesabı üzerinden Yargıç Robart’ın kararını Yüksek Mahkemeye taşıyacağını ifade ederken yargıcı “sözde yargıç”, verdiği kararı ise “gülünç” olarak nitelemişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: washington, Seattle Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı James Roba, mülteciler, Donald Trump, abd
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