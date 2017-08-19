  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Trump'ın milyarder danışmanı görevi bıraktı

Milyarder Wall Street yatırımcısı Carl Icahn, ABD Başkanı Donald Trump'a danışmanlık yapmayı bıraktı.

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Trumpın milyarder danışmanı görevi bıraktı

Beyaz Saray'a finansal regülasyonlar konusunda danışmanlık yapan Carl Icahn, Trump'a yazdığı istifa mektubunu kişisel web sitesinden yayınladı.

Icahn, mektubunda danışmanlık görevinden ayrılma kararını, pozisyonuna yönelik partizan tartışmalar nedeniyle aldığını ifade etti. Buna karşın, açıklamanın zamanlaması, Icahn'ın 7 ayda önce yapılan atamasının ardından durulan tartışmalardan ziyade Trump'ın "Danışmanlar Konseyi"nden ayrılan diğer iş dünyası temsilcilerini izlediği yönünde değerlendirildi.

Mal varlığı yaklaşık 16,7 milyar dolar olan ve ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Icahn, Trump'a yazdığı mektupta, yönetimde hiçbir zaman resmi bir pozisyonu olmadığını vurguladı.

Icahn mektubunda, "Demokrat karşıtlarınızın üstü kapalı ithamlarına rağmen hiçbir zaman halka açık olmayan bilgilere erişimim olmadı, pozisyonun dolayısıyla kar elde etmedim veya çıkar ilişkisi yarattığını düşünmedim." ifadesine yer verdi.

Carl Icahn'ın istifası, Trump'ın Amerikan iş dünyasıyla yaşadığı ayrılıklara bir yenisini ekledi. AA

Etiketler: abd, Trump, carl icahn, istifa
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