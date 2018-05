Trump'ın kararı sonrası Çin'den "minnettarız" mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ülkesinin, Donald Trump'ın kararı sebebiyle "minnettar" olduğunu ve ana faaliyetlerini askıya alan ZTE’yle yakın iletişim içinde olduklarını söyledi.

Trump'ın Twitter'daki paylaşımından sonra pek çok ZTE çalışanı da kararı kutlayan tweet'ler attı.

ABD şirketlerinin, Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE Corp'a parça ve yazılım satmasının 7 yıl yasaklanmasının ardından Başkan Donald Trump, "ZTE'nin faaliyetlerine hızla geri dönmesine yardım etme" sözü vermişti.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!