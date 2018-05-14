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Trump'ın kararı sonrası Çin'den "minnettarız" mesajı

ABD Başkanı Trump'ın, Çin'in teknoloji şirketi ZTE hakkında, "İşlerin düzeltilmesi için ticaret departmanına talimat verdim" açıklamasına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

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Trumpın kararı sonrası Çinden &quot;minnettarız&quot; mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ülkesinin, Donald Trump'ın kararı sebebiyle "minnettar" olduğunu ve ana faaliyetlerini askıya alan ZTE’yle yakın iletişim içinde olduklarını söyledi. 

Trump'ın Twitter'daki paylaşımından sonra pek çok ZTE çalışanı da kararı kutlayan tweet'ler attı.

ABD şirketlerinin, Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE Corp'a parça ve yazılım satmasının 7 yıl yasaklanmasının ardından Başkan Donald Trump, "ZTE'nin faaliyetlerine hızla geri dönmesine yardım etme" sözü vermişti.

 

ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Washington, Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.

ZTE Corp Mayıs başında ABD hükümetinin getirdiği yasak nedeniyle ana faaliyetine son verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zte, Trump, ticaret krizi, çin, abd
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