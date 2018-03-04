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Buradasınız : » » Trump’ın gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak

Trump’ın gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak

Beyaz Saray Ticaret Konseyi Direktörü Navarro, ithal çelik ve alüminyuma getirilecek ek gümrük vergilerinden hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını söyledi.

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Trumpın gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Amerikalı basın kuruluşlarına verdiği mülakatlarda, Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatını sınırlandırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.

İthal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin düzenlemenin muhtemelen bu hafta içinde imzalanacağını belirten Navarro, bu adımı “cesur ve zor bir karar” olarak niteledi.

Navarro, çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergilerinden hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını vurguladı.

“Ülkelere yönelik muafiyet yok. Başkan bazı ülkelere muafiyet tanımaya kalkarsa, geri kalan ülkelere yönelik vergileri artırmak zorunda kalır. Bir ülkeyi muaf tutarsa, telefonu diğer ülkelerin liderlerinden gelen aramalarla çalmaya başlar.”

"DTÖ üyelerinin çoğu bizi sevmiyor"

Beyaz Saray Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünü (DTÖ) eleştirirken, “DTÖ’nün 160’dan fazla ülkeden oluşması ve bunların çoğunun bizi sevmemesi dolayısıyla oradan iyi sonuçlar almamız büyük bir sorun.” dedi.

ABD’nin karşılıklı ve adil ticaret istediğini, DTÖ’nün buna uyum sağlaması gerektiğini savunan Navarro, kuruluşun çelik ve alüminyuma getirilecek ek gümrük vergileri nedeniyle ABD’ye ceza kesmesi durumunda, Trump’ın ülkesini üyelikten çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

Kaynak: AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, gümrük vergileri, ithal çelik, alüminyum, Beyaz Saray Ticare Danışmanı Peter Navarro
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