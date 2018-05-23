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Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

ABD'de federal bir yargıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki bazı kullanıcıları engellemesinin Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

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Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

ABD New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Naomi Reice Buchwald, Başkan Donald Trump'ın Twitter kullanımıyla ilgili davada kararını açıkladı.

Yargıç Buchwald, Trump'ın Twitter hesabının kamusal bir alan olduğuna, tüm açıklamaların herkese açık olması gerektiğine ve bazı kullanıcıların engellenmesinin Anayasanın 1. maddesine aykırılık teşkil edeceğine karar verdi.

Yargıç, anayasal olarak hiç kimsenin görüşlerini açıklama hakkından mahrum bırakılamayacağı görüşünde.

Bu sebeple Trump'ın bazı takipçilerini engellemesinin yasal dayanağı da yok.

Kararla ilgili henüz Beyaz Saray ve ABD Adalet Bakanlığından bir açıklama gelmedi.

"Knight Foundation" vakfı, davayı ilk olarak, Trump'ın engellediği 7 Amerikan vatandaşı adına New York'ta açtı.

ABD Başkanı Trump, başkan seçilmeden önce kullanmaya başladığı "realDonaldTrump" Twitter hesabını halen kullanmaya ve birçok açıklamasını bu platformdan yapmaya devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: twitter, Trump
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