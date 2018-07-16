Trump-Putin zirvesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve sona erdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan zirve, daha önce planlandığı 13.00 yerine Putin'in geç gelmesi nedeniyle saat 14.00'te başladı.

Putin'den yaklaşık 25 dakika sonra da Trump, zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Saat 18.00'de sona eren Zirve'nin ardından iki lider kameraların karşısına geçti.

Putin: Trump ile görüşme açık ve faydalıydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinin iyileşmesinde ilk adım olduğunu belirtti.

Görüşmelerde Suriye konusundaki gelişmeleri de değerlendirdiklerini aktaran Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriyeli mültecilerin dönmesi için adım atılabilir." dedi.

Konuşmasında soğuk savaşın geride kaldığını vurgulayan Putin, ABD ile terörle mücadele grubunun tekrar kurulmasını önerdiğini belirtti.

Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmenin son derecede iyi geçtiğini söyleyen Putin, Washington'ın İran'la nükleer anlaşma konusunda Rusya'nın tutumunu bildiğini aktardı.

Putin, ABD'nin Ukrayna'yı Minsk Barış Anlaşması'na uyması konusunda ikna edebileceğini söyledi.

Trump: ABD-Rusya ilişkilerinde her şey değişti

ABD Başkanı Trump, konuşmasına Dünya Kupasının büyük bir organizasyonla tamamlayan Rusya'yı tebrik ederek başladı.

Ortak çıkarlar çerçevesinde iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD-Rusya arasındaki ilişkiler 4 saat öncesine kadar en kötü haldeydi ama görüşme sonunda her şeyin değiştiğini düşünüyorum." dedi.

"DEAŞ'la verdiğimiz başarılı mücadeleden İran'ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Trump, Suriye krizinin karmaşık olduğunu ve iki ülkenin işbirliğinin yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.