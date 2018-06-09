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Trump: 1812'de Beyaz Saray'ı yakan siz değil misiniz?

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinde 1812 yılındaki savaşta Kanada'nın Beyaz Saray'ı yaktığını söyledi.

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Trump: 1812de Beyaz Sarayı yakan siz değil misiniz?

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun telefon görüşmesinde konu Trump'ın alüminyum ve çeliğe koyduğu ek vergilerdi.

Trudeau görüşme sırasında Trump'ın ek vergiler koymasını ve bunu ulusal güvenliğe dayandırmasını eleştirdi.

Beyaz Saray'ı siz yakmadınız mı?

Trump'a "ulusal güvenlik ile çelik ve alüminyum vergilerinin artırılmasının ne alakası var?" diye soran Trudeau beklemediği bir cevap aldı.

Trump, Trudeau'ya "1812'de Beyaz Saray'ı yakan siz değil misiniz" diye cevap verdi.

Kanada Savaşı ama İngilizler yaktı

Halbuki 1812'deki savaşın adı "Kanada Savaşı" ama Beyaz Saray'ı yakan İngilizlerdi.

Amerikalılar 1814'te o dönem İngiliz Kolonisi olan Kanada'nın sınırları içerisindeki Ontario ve York'a saldırdı.

Gaf mı, şaka mı?

Ağustos 1814'te Washington DC'ye yürüyen İngiliz ordusu Beyaz Saray'ı yaktı.

Trump'ın sözlerinin gaf mı şaka mı olduğu sorusuna Beyaz Saray yetkililerinden cevap gelmedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, trudeau, Kanada, İngilizler, abd
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