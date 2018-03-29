TRT World, terörün gölgesinde kaybolan çocuklara ışık tuttu

TRT World'ün "Unutulmuş Çocuklar" belgeseli, terörün pençesindeki çocukların hayatlarına mercek tuttu.

Ailelerinden koparıldılar, ellerine oyuncak yerine silah tutuşturuldu, masumiyetleri çalındı, birer ölüm makinesine döndürüldüler.

Terör örgütü PKK, kimini Kuzey Irak’taki mülteci kamplarından, kimini Suriye’nin kuzeyi ile Türkiye’deki ailelerinden kopardı.

"Saklanacak yer yoktu"

O çocuklardan biri yaşadığı çaresizliği anlattı.

"Babam bana saklanmamı söyledi ama saklanacak yer yoktu. Geldiler ve beni kaçırdılar. 11-12 yaşındaydım"

Amerikan hükümetinin 2017 yılında yayınladığı İnsan Ticareti raporuna göre sadece 2014-2017 yılları arasında yüzlerce çocuk terör örgütü PKK tarafından alıkonuldu.

Çatışma ve bomba eğitimi

Görgü tanıklarından biri ise şunları söylüyor:

"Topladıkları çocuklara çatışma ve bomba eğitimi veriyorlar. Sonra onları gruplar halinde İran, Irak ve Türkiye'ye gönderiyorlar."

10 yaşından küçükler dahi var

Irak ve Suriye'de çocukları hain terör örgütü tarafından alıkonulan aileler ve görgü tanıklarının anlattıkları kan dondurdu.

Aralarında 10 yaşından küçük olanları bile vardı. Ölmek ve öldürmek için çatışma hattına gönderildiler.

"Onları gördüğümüzde kendimizi patlatmamızı istediler"

Küçücük bedenlerine patlayıcılar bağlanıp kendilerini havaya uçurmaları istendi.

"Bize peşmergenin ve Türk devletinin düşmanımız olduğunu söylediler. Onları gördüğümüzde kendimizi patlatmamızı istediler."

Dünya kamuoyu üç maymunu oynuyor

Bağımsız kaynaklar, terör örgütünün savunmasız çocuklara uyguladığı insanlık suçunu açıkça ortaya koyuyor.

Ancak terörün karanlığında kaybolmuş masum hayatlar, dünya kamuoyunda görmezden gelinmeye devam ediyor.

Gözü yaşlı aileler ise teröristlerin hain emelleri uğruna yitip giden evlatlarını unutamıyor.

Kaynak: TRT Haber