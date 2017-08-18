  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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'Teşhis edilemeyen hastalık' 62 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiği duyuruldu.

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Teşhis edilemeyen hastalık 62 can aldı

Ulusal basındaki haberlerde, Nijerya'nın Batı Yagba bölgesine bağlı Okunran, Okoloke ve Isanlu-Esa köylerinde son 3 haftada ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş şikayetinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye çıktığı bildirildi.

Yetkililer dün yaptıkları açıklamada, ölü sayısını 50 olarak belirtmişti.

Bölgeyi ziyaret eden Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Saka Audu, salgın halini alan durumun tehlikeli olduğunu ancak hastalığa teşhis koyamadıklarını vurgulayarak "Hastalığın başlangıçta Lassa sıtması olduğu düşünülüyordu ama vakalarda kanlı kusma da olduğu için başka testler de yapmaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Audu, hastalığın görüldüğü 2 çocuğun, 12 saat içinde öldüğünü kaydetmişti.

Öte yandan DSÖ'ye göre, sadece haziran ayının ilk haftasında ülkede 501 Lassa sıtması vakası tespit edildi, bu hastalardan 104'ü hayatını kaybetti.

Etiketler: nijerya, teşhis edilemeyen hastalık, DSÖ
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