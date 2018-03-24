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Buradasınız : » » Terörden arındırılan bölgelere insani yardım sürüyor

Terörden arındırılan bölgelere insani yardım sürüyor

TSK, AFAD ve Türk Kızılayı, Afrin merkezi ve köylerinde insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

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Terörden arındırılan bölgelere insani yardım sürüyor

Türk askeri, AFAD ve Türk Kızılayı ekipleriyle birlikte köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Güvenliği ve kontrolü sağlayan Türkiye, bir yandan da Afrin halkına şefkat elini uzatıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Türk Kızılayı ekipleri, Afrin merkez ve köylerine giderek, sivillerle buluştu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan ekipler, binlerce gıda kolisi, hijyen seti ve çok sayıda çocuk bezini dağıttı.

Yardımların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri devam ediyor.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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