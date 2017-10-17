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Terör örgütü DEAŞ Irak'ta iki köyü ele geçirdi

Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün batısında iki köyü ele geçirdiği bildirildi.

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Terör örgütü DEAŞ Irakta iki köyü ele geçirdi

Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'ün batısında iki köyü ele geçirdiği bildirildi.

Irak ordusundaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonla meşgul olmasından yararlanan DEAŞ militanları, kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs ilçesine bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirdi.

DEAŞ militanlarının bölgede petrol kuyularının olduğu alana doğru ilerlediği, köylerdeki sivillerin de komşu bölgelere kaçtığı ifade edildi.

Kaynaklar, söz konusu militanların Irak güçlerinin kontrolü sağladığı Havice ilçesinden kaçan DEAŞ üyeleri olduğunu aktardı.

Irak ordusundan konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon sonucunda Kerkük kent merkezinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtilmişti.

Etiketler: DEAŞ, Kerkük, Irak, terör örgütü
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