  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tayland'da İslam karşıtı Budist rahip gözaltına alındı

Tayland'da İslam karşıtı Budist rahip gözaltına alındı

Tayland'da İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Budist rahip Apichart Punnajanto gözaltına alındı.

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Taylandda İslam karşıtı Budist rahip gözaltına alındı

Tayland'da İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Budist rahip Apichart Punnajanto gözaltına alındı.

Ülkenin güneyinde Songkhla emniyetinden Albay Dusit Promsin, İslam karşıtı nefret söylemleri içeren videoları internette yayımlayan Apichart Punnajanto'nun, Suçu Önleme Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılmadı.

Apichart Punnajanto'nun daha önce de Tayland'ın güneyinde Budist bir rahibin ayrılıkçı direnişçiler tarafından öldürülmesi halinde karşılığında bir caminin ateşe verilebileceği tavsiyesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Etiketler: İslam karşıtı Budist rahip gözaltına alındı
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