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Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki ateşkes sona erdi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetin tek taraflı ateşkesinin sona erdiğini duyurdu ve ülke genelindeki operasyonları yeniden başlatma emri verdi.

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Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki ateşkes sona erdi

Yaptığı basın toplantısında barış çağrısının halk tarafından kabul edildiğini söyleyen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "şimdi bunu dikkate alma sırası Taliban’da" dedi.

Bir gün önce Afganistan Yüksek Barış Şurası üyeleriyle görüşen Gani, burada yaptığı konuşmada, ''Taliban ne zaman ve nerede barış görüşmeleri yapmak isterse biz hazırız'' ifadesini kullanmıştı.

Ateşkes sürecinde yaşananlar

Afganistan hükümetince 12-19 Haziran arasında alınan ateşkes kararına Taliban örgütünden de sadece bayram günlerinde ateşkes yapma yanıtı gelmişti.

Ateşkes sürecine her iki tarafın da uymasından dolayı bayram günleri olaysız geçmişti.

Ateşkes vesilesiyle ilk kez güvenlik güçleriyle ortak bayramlaşma törenleri düzenleyen militanlar, şehir merkezine gelerek yıllardır uzakta oldukları aileleriyle de bayramlaşmışlardı.

Kaynak: AP, AA

Etiketler: taliban, Eşref Gani, ateşkes, Afganistan
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