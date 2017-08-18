Suudi Arabistan'dan Katarlı hacı adayları için uçak seferleri düzenlenecek

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, Katarlı hacı adaylarının Doha'dan Cidde'ye nakli için 7 sefer düzenleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşların dönüş tarihinin 5 Eylül olduğu belirtildi.

Riyad yönetimi dün Katarlı hacı adaylarının önceden elektronik izin almadan karayolu ve havayoluyla ülkeye girebileceklerini, masraflarının ise Kral Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın Katarlı hacı adaylarına izin vermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan daha önce yaptığı açıklamada, Katarlı hacı adaylarının ülkeye sadece havayolunu kullanarak ve Katar Havayolları dışındaki şirketler aracılığıyla girebileceğini bildirmişti. Katar ise Suudi Arabistan'ı hacı adaylarına engel olmakla suçlamıştı.