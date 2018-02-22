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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'daki AFED 2018 Fuarı'nın onur konuğu "Türkiye"

Suudi Arabistan'daki AFED 2018 Fuarı'nın onur konuğu "Türkiye"

Başkent Riyad'da 25 Şubat'ta başlayacak "Suudi Arabistan 4. Yerli Üretimi Destekleme Fuarı"nın (AFED 2018) onur konuğu Türkiye olacak.

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Suudi Arabistandaki AFED 2018 Fuarının onur konuğu &quot;Türkiye&quot;

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığına bağlı Yerli Askeri Üretim İdaresi Müdürü Tümgeneral Atıyye el-Maliki, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin onur konuğu olarak fuara katılmasının, şirketlerin ürünlerini sergilemesi ve Suudi Arabistan'daki şirketlerle anlaşmalar yapması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Fuar Hazırlık Komitesinin başkanı da olan Maliki, Türk tarafından temsilcilerin, Türkiye'nin askeri üretim alanındaki deneyimlerini sergilemek amacıyla fuar kapsamında yapılacak çalıştay, konferans ve seminerlere katılacağını aktardı.

Suudi Arabistan Devlet Muhafızları Bakanlığı Askeri Tedarik Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Tümgeneral Halid bin Bender es-Sur ise bu fuar ile Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki "askeri yedek parça üretiminin yüzde 50 yerli hale getirilmesi" hedefinin gerçekleşeceğini kaydetti.

Sur, bakanlığın fuara 533 milyon dolar değerinde 6 bini aşkın yedek parçayla katılacağını sözlerine ekledi.

AFED 2018, 25 Şubat-3 Mart tarihlerinde 60'ı aşkın uluslararası şirketin katılımıyla gerçekleşecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, riyad, Suudi Arabistan 4. Yerli Üretimi Destekleme Fuarı
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