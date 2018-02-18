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Suudi Arabistan'da toz fırtınası okulları tatil etti

Suudi Arabistan'da yaklaşık bir haftadır etkili olan toz fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde eğitime bugün ara verildi

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Suudi Arabistanda toz fırtınası okulları tatil etti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan el-Cevf bölgesi Eğitim Müdürü Fevzan bin Salih es-Salim,yoğun toz fırtınası olacağı yönünde Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Kurulundan gelen bilgiler doğrultusunda bugün bölgedeki okulların tatil edildiğini belirtti.

Cevf Üniversitesi Rektörü İsmail bin Muhammed el-Bişri de toz fırtınası ile ilgili ellerine ulaşan bilgi üzerine öğrencilerin sağlığını dikkate alarak bugün eğitime ara verdiklerini açıkladı.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Kurayyat vilayetindeki Eğitim Müdürlüğü sözcüsü Muaviye bin Süleyman el-Kuveylit de bölgede toz fırtınasının etkili olacağına dair bilgiler üzerine bugün okulların tatil olacağını duyurdu.

Sık sık kum veya toz fırtınalarının yaşandığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Mekke ve Medine kentlerinde etkili olan toz dalgası nedeniyle geçen hafta bir gün arayla okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, toz fırtınası
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