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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı

Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı

Sel ve yoğun kar yağışı, Fransa, İran ve Suudi Arabistan'ı olumsuz etkiledi. Suudi Arabistan'da çöle kar yağdığını görenler inanamadı.

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Suudi Arabistan'da ise herkes şaşkınlık içindeydi, çünkü çöle kar yağdı.

Tabuk bölgesinde çöle düşen karı görenler heyecanlandı.

Hastaneler tahliye edildi, ördekler yolları ele geçirdi.

Ulaşım, arabalar yerine teknelerle gerçekleştiriliyor.

Fransa sel altında kaldı

Fransa'nın başkenti Paris, su taşkınlarıyla boğuşuyor, şehirde hayat felce uğradı, yollar su altında kaldı, tekne trafiği durdu. 

Dünyaca ünlü Sen Nehri'nin su seviyesi, yağışlar sebebiyle 6 metreye yaklaştı.

Paris, selle mücadele ediyor

Yollar, lokantalar, alt geçitler su altında kaldı.

Paris'te bin 400 hane karanlıkta kaldı

86 hastanın bakım gördüğü bir sağlık merkezi tahliye edildi, okullar kapatıldı.

Bin 400 hane elektriksiz kaldı, bin 500 kişi ise güvenli yerlere nakledildi.

İran'da ulaşım durdu

İran'ın kuzeyinde aylardır beklenen kar, hayatı felç etti. 

Ülkede kara ve hava ulaşımı sekteye uğradı.

Başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni ve Mehrabad havaalanlarında seferler iptal edildi.

Ağaçlar karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı.

6 bin 600 kişi acil barınaklara yerleştirildi.

Ülkede hava sıcaklığı, yer yer sıfırın altında 20 dereceye düştü.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: tahran, Paris, iran, fransa
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