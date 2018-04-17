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Buradasınız : » » Suudi Arabistan'a son 5 günde 6 füze atıldı

Suudi Arabistan'a son 5 günde 6 füze atıldı

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husiler'in attığı bir balistik füzeyi Necran kenti üzerinde havada imha etti.

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Suudi Arabistana son 5 günde 6 füze atıldı

Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri, Yemen'den atılan füzeyi sınırdaki Necran kenti üzerinde etkisiz hale getirdi.

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde ise harekete bağlı "Füze Kuvvetleri"nin Necran'daki elektrik santraline balistik füze fırlattığı iddia edildi.

Husiler'in son fırlattığı füze ile 5 gün içinde Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısı 6'ya yükseldi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, husiler, balistik füze
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