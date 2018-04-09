Suriye'deki hava üslerine saldırı: 14 ölü

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin askeri kaynaklarına göre, Humus'ta bulunan T4 ve Şayrat hava üslerine saldırı gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları, Suriye'nin ana gaz alanlarının bulunduğu stratejik bir bölgede bulunan ve İran güçleri tarafından kullanılan üslere 20'den fazla füze isabet ettiğini söyledi.

Bu durum dünyada yankı uyandırırken, akıllara saldırıyı kimin düzenlediği sorusu geldi.

Suriye kaynakları üsse atılan füzelerin ABD tarafından ateşlenmiş olabileceğini belirtirken Rusya'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Rusya: Saldırıyı İsrail düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hava saldırısının İsrail'e ait iki savaş uçakları tarafından Moskova saatiyle 03.25-03.53 arasında Suriye hava sahasına girmeden düzenlendiği belirtildi.

Lübnan Hava Sahası üzerinden fırlatılan 8 füzeden 5'i Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Diğer 3 füze ise üssün batı kısmına düştü.

Açıklamada, Rus askeri danışmanlarının saldırıdan zarar görmediği kaydedildi.

İsrail'den açıklama gelmedi

Rusya'nın açıklamasının ardından gözler, daha önce de bir dizi saldırı gerçekleştirerek Suriye üslerini ve tesislerini hedef alan İsrail’e çevrildi. Ancak Tel Aviv’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İsrail'in devlet yetkilileri kendilerine yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

İsrail geçtiğimiz yıl, kimyasal silah ve füze üretildiğini iddia ettiği bir tesise hava harekatı yapmıştı.

ABD reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Guta’da düzenlenen kimyasal saldırı sonrası sert bir açıklama yaparak, Esed’in ağır bedel ödeyeceğini söylemesi, Suriye medyasının ABD'den şüphelenmesini sağladı.

Ancak ABD’li yetkililer saldırıdan kendilerinin sorumlu olmadığını açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı Suriye'de herhangi bir saldırı düzenlemedi. Ancak, durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Kimyasal silah kullananların hesap vermesi için yürütülen diplomatik çabaları desteklemeye devam ediyoruz.” denildi.

Fransa reddetti

Fransız Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Humus şehrinde yer alan askeri hava üssüne herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını açıkladı. Fransız Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Patrik Steiger yaptığı açıklamada, "Suriye hava üssünü bombalamadık" dedi.

Hava üsleri

Suriye'nin Humus şehrinde bulunan T4 ve Şayrat, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üsler olarak biliniyor. Her iki üste de İran güçleri bulunuyor.

Kaynak: Reuters, AA