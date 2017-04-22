Suriye'de hastaneye saldırı: 4 ölü

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinin güney kırsalında yer alan Abidin köyündeki hastaneye düzenlenen hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği ve hastanenin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, "İdlib'in güney kırsalındaki yer alan Abidin köyünde hizmet veren bir hastaneye öğleden sonra savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu hastane tamamen devre dışı kaldı." dedi.

Cundi, hastanede tedavi gören 4 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda hastanın ve sağlık çalışanının yaralandığını söyledi.

Yaralıların sahra hastanelerine kaldırıldığını belirten Cundi, hastanede büyük hasar oluştuğunu kaydetti.

Sivil Savunma ekipleri de sosyal medya hesaplarından saldırıya ilişkin yapıkları açıklamada, saldırı sonrası hastanede görevli sağlık ekiplerinin de yaralandığını belirtti.

Olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. AA