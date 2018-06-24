Slovakya'dan sınır güvenliği açıklaması

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, Almanya'nın sınır kontrolüyle ilgili, "Muhtemelen Avusturya da benzer adımlar atacaktır. Geri dönen sığınmacıların Slovakya'ya gelmemesi için bizim de buna cevap vermememiz gerekecektir" dedi.

Başbakan Pellegrini, Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer'in, Almanya'ya gelmek isteyen sığınmacıları sınırdan geri çevirmek istediğini ve bu planının hayata geçmesi durumunda ülkesinin de sınır koruma konusunda adım atacağını ifade etti.

"Sığınmacıların Slovakya'ya gelmemesi için cevap vermemiz gerekecek"

Pellegrini, Seehofer'in planını gerçekleştirmesi durumda Schengen sistemini uygulamasının imkansız olacağını söyledi.

"Muhtemelen Avusturya da benzer adımlar atacaktır. Geri dönen sığınmacıların Slovakya'ya gelmemesi için bizim de buna cevap vermememiz gerekecektir."

Pellegrini, 21 Haziran'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) + Avusturya Zirvesi'nde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a, Avusturya'nın, Slovakya-Avusturya sınırında yer alan Jarovce-Kittsee sınır bölgesinde yaptığı kontrollerden memnun olmadığını söylediğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avusturya ve Almanya'nın sığınmacı krizi dolayısıyla sınırlarında kontrollere başlaması durumunda Çekya'nın da benzer adımlar atacağına dikkati çekerek "Eğer Berlin ve Viyana sınırlarını kapatırsa Prag da onları izleyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA