Siyonist İsrail kurulduğundan bu yana katliam yapıyor

9 Nisan 1948'de İsrail'in İrgun terör örgütü, Kudüs yakınlarındaki Deir Yasin köyüne saldırdı. 250'den fazla Filistinli şehit edildi.

1982'de Lübnan'daki Filistin mülteci kampları Sabra ve Şatilla katliamları, İsrail vahşetinin en önemli örnekleri arasında tarihe geçti.

Kurbanların sayısı 3 bini geçti. Birleşmiş Milletler, "Sabra ve Şatilla'da "soykırım" yapıldığını ilan etti.

2002'nin Nisan ayında İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına saldırdı.

Bölgeye doktorların ve ambulansların bile girmesine izin vermedi.

21. yüzyılın ilk toplu kıyım ve imha saldırısı olarak tarihe geçen katliamda yüzlerce Filistinli öldürüldü.

2004'te, İsrail ordusu, Gazze'de yine terör estirdi. 29 Haziran'dan Ekim ayının sonuna kadar Gazze'de arka arkaya saldırılar düzenlendi.

150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, 2006'da da Gazze'yi hedef aldı, bomba yağdırdı.

400'den fazla Filistinli şehit oldu, binden fazlası yaralandı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Ancak saldırılar hız kesmedi.

Aralık 2008'den 2009 Ocak ayının ortalarına kadar İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı yaptı.

Karadan ve havadan düzenlenen, hastanelerin dahi vurulduğu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu bin 500 Filistinli şehit edildi, 6 bin Filistinli yaralandı.

2010'da İsrail, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine de saldırdı. 9 insani yardım çalışanı şehit oldu.

İsrail güçleri, 2012'de Gazze'de bir kez daha katliam yaptı. 350'den fazla Filistinli şehit oldu.

2014'te ise Gazzeliler Ramazan ayına İsrail bombaları ile girdi. Gazze ve Batı Şeria'da, Ramazan boyunca düzenlenen saldırılarda 200'den fazla Filistinli şehit oldu, bin 600 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, İsrail saldırganlığına karşı 1987'den bu yana üç kez intifada başlattı.

Uluslararası toplum ise bu vahşet karşısında ortak tavır alamamakla eleştiriliyor.

İsrail namluları Gazze'de ölüm saçtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan gelişmeler, tam bir katliama dönüştü.

ABD'nin Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılışının, Nekbe diye bilinen, Filistinliler'in yurtlarından sürülüş yıl dönümünün arifesinde yapılması, öfkeyi tırmandırdı.

Keskin nişancılar tek tek çocuk, yaşlı, engelli demeden gözlerine kestirdiklerini katletti.

2014 yılından bu yana yaşanan en kanlı günde, 60 Filistinli şehit oldu, 2 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: TRT Haber