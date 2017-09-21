  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Şii koalisyonundan Kerkük’te referanduma ret

Şii koalisyonundan Kerkük’te referanduma ret

Irak Meclisinin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kerkük’te referandum yapmasını kabul etmediklerini bildirdi.

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Şii koalisyonundan Kerkükte referanduma ret

Irak Meclisinin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kerkük’te referandum yapmasını kabul etmediklerini bildirdi.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ’tan temizlenmek üzere olduğundan ve durumu hiçbir tırmanışa izin vermediği için Kerkük'ü siyasi anlaşmazlıktan uzak tutmak gerekir. Orada anayasal olmayan referandumla emrivaki empoze etmek tarafımızca reddediliyor, bunu ne gerekçeyle olursa olsun kabul edemeyiz." denildi.

"Kerkük, ancak şu an olduğu için kardeşlik ve sevgi şehri olarak kalabilir." denilen açıklamada, Kerkük'ün farklı etnisite ve mezhebe sahip insanların yaşadığı "küçük Irak" olduğu belirtildi.

Koalisyon, Bağdat ile Erbil arasındaki askıda bulunan anlaşmazlık konularının diyalog yoluyula çözülmesi çağrısı yaptı.

Etiketler: kerkük referandum, IKBY, şii koalisyonu, Barzani
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