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Sığınmacılara tekme atan kameramana hapis

Sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Sığınmacılara tekme atan kameramana hapis

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Szeged Bölge Mahkemesinde görülen davada kameraman, 'hırpalamak, yaralamak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kameramanın cezası ertelendi.

"Sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum"

Sanık Laszlo, polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesini, "sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum" şeklinde savundu.

Hakim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

Etiketler: petra laszlo, sığınmacılar, Kameraman
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