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Savaş mağduru Yemenli çocuklar

Yemen'de son iki yıldır bitmeyen savaş yüzünden yaklaşık bin 400 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Savaş mağduru Yemenli çocuklar

Yemen'de Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile hükümet güçleri arasında yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmalar en çok çocukları etkiliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilci Vekili Meritxell Relano, yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'deki çatışmalarda Mart 2015'ten bu yana yaklaşık bin 400 çocuğun yaşamını yitirdiği, 2 bin 400'den fazla çocuğun da yaralandığı tespit edildi." dedi.

Relano, birçok bölgede sağlıklı veri elde etmenin zorluğu nedeniyle gerçek sayıların belirtilenden çok daha yüksek olma ihtimaline de dikkati çekti.

UNICEF yetkilisi ayrıca, ülkedeki savaş koşullarında yaklaşık 2 bin okulun kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Relano, çatışmalarda kısmen veya tamamen yıkılanların yanında savaş nedeniyle evlerini terk eden ailelerin yerleşmesi ya da askeri amaçla kullanılması nedeniyle bu okullarda artık eğitim verilemediğini kaydetti.

UNICEF daha önce Yemen'de yaklaşık 2 milyon 200 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, 18 milyon kişinin de insani yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu.

Yemen'de Mart 2015'ten bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Etiketler: Yemen, savaş, unicef
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