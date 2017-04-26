  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Sarkozy'den Macron'a destek

Eski Fransa cumhurbaşkanlarından Sarkozy, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı Le Pen'e karşı merkez siyaseti izleyen Emmanuel Macron'u destekleyeceğini açıkladı.

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Sarkozyden Macrona destek

Cumhurbaşkanı seçiminde daha önce Cumhuriyetçiler Partisi'nden de aday adayı olan Nicholas Sarkozy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, François Fillon tarafından temsil edilen merkez sağın geçen haftaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda elenmesini "politik deprem" olarak nitelendirdi.

Bu sonuçtan çok üzüntü duyduğunu ifade eden Sarkozy, şunları kaydetti:

"Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi ve projelerini uygulaması ülkemiz için çok ciddi sorunlar yaratır. O nedenle cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyumu Emmanuel Macron'a vereceğim. Bu, sorumluluktan kaynaklı bir seçimdir, hiçbir şekilde Macron'un projelerinin desteklendiği anlamına gelmez."

Etiketler: sarkozy, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi, Emmanuel Macron, destek
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