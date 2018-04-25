Şah Rıza'nın torunu, dedesinin naaşının defnedilmesini istedi

ABD'de yaşayan Rıza Pehlevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'ni genişletme çalışmaları sırasında bulunan mumyanın büyük olasılıkla dedesi Şah Rıza'ya ait olduğunu belirterek, naaşın İran'da defnedilmesini istedi.

Mumyanın Şah'ın ailesinin onayladığı güvenilir uzmanlar tarafından incelenmesini talep eden Pehlevi, "Cenaze, Şah'a yakışır törenle, modern İran'ın babası veya bir padişah için değil sadece vatanı ve ulusuna hizmet eden bir asker olarak herkes tarafından bilinen mezara defnedilmelidir" dedi.

"Şah'ın mumyası müzeye gönderilmeli"

Öte yandan İsfahan Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Muhsin Renani, sosyal medya hesabından yayınladığı makalesinde, "Şah'ın mumyası İran'daki bir müzeye gönderilmeli" görüşünü paylaştı.

Şah'ın İran tarihine ait bir değer olduğunu ifade eden Renani, mumyanın müzeye gönderilerek ülkedeki Şah taraftarlarının heyecanının yatışacağını savundu.

Geçtiğimiz günlerde İran'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'ni genişletme çalışmaları sırasında ülkenin eski hükümdarlarından Şah Rıza Pehlevi'ye ait olduğu iddia edilen mumya bulunmuştu. Tahran İslam Konseyi Kültürel Miras ve Turizm Komitesi Başkanı Hasan Halilabadi, mumyanın İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olabileceğini belirterek ilgili makamlar tarafından gerekli incelemenin yapılacağını aktarmıştı.

İran'da 1925'te Pehlevi hanedanlığının temellerini atarak yönetimi ele alan Şah Rıza, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin İran'ı işgali sırasında sürgüne gönderildiği Güney Afrika'da 1944'te öldü. Şah Rıza'nın naaşı Mısır'da mumyalanarak uzun süre Kahire'deki Rıfai Camii'nde saklandı. Mumya 1950'de İran'a getirildi ve Rey kentinde hazırlanan mozoleye törenle gömüldü. Şah Rıza'nın mozolesi, 1979 İran Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin onayıyla yıkıldı.

Kaynak: AA