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Buradasınız : » » Sadr'dan Esed'e bir kez daha "görevi bırak" çağrısı

Sadr'dan Esed'e bir kez daha "görevi bırak" çağrısı

Irak'ta Şii lider Sadr, Suriye rejiminin başkanı Beşşar Esed'in, sonunun Libya'nın devrik lideri Kaddafi ve diğerleri gibi olmaması için görevi bırakması gerektiğini söyledi.

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Sadrdan Esede bir kez daha &quot;görevi bırak&quot; çağrısı

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, yaptığı açıklamada, "Esed'in görevinden ayrılması Suriye halkının kararına bağlı ancak bu halkın sıkıntılarını sonlandırmak için görevi bırakması uygun olur." diye konuştu.

"Sonu Kaddafi ve diğerleri gibi olmasın diye Esed'in görevi bırakmasını istedim." diyen Sadr, "Sadece Esed değil, halklarına karşı hala insani olmayan ve terör yönetimiyle davrandıkları için Abdurabbu Mansur Hadi (Yemen Cumhurbaşkanı) ve Bahreyn Kralı'nın da görevden alınmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sadr, daha önce de yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed'in Suriye'nin çıkarı doğrultusunda hareket ederek ülkeyi savaş belasından ve teröristlerin kontrolüne geçmekten kurtarmak için iktidardan vazgeçip görevinden istifa etmesi insaflı olur." demişti.

Etiketler: Irak, Şii lider Sadr, suriye, beşşar esed
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