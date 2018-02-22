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Buradasınız : » » Saakaşvili'ye Ukrayna'ya giriş yasağı

Saakaşvili'ye Ukrayna'ya giriş yasağı

Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldıktan sonra sınır dışı edilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye 2021'e kadar giriş yasağı konuldu

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Saakaşviliye Ukraynaya giriş yasağı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin müvekkilinin ülkeye girişine 2021'e kadar yasakladığını açıkladı. 

Ukrayna'dan sınır dışı edilen Saakaşvili Hollanda'ya yerleşti

Çernolutskiy, kararın yasal olmadığını ve buna itiraz edeceklerini söyledi.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'nin Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusu reddedilmişti.

Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, düzenlenen bir operasyonla Saakaşvili Polonya'ya sınır dışı edilmişti.

Saakaşvili, eşinin Hollanda vatandaşı olması nedeniyle Amsterdam'a yerleşmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Mihail Saakaşvili, gürcistan cumhurbaşkanı
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